Verwarde man ontsnapt aan arrestatieteam na uren op dak gezeten te hebben

De hulpdiensten zijn zondagmiddag massaal uitgerukt voor een verwarde man die op de dakrand van een appartementencomplex in Oss stond. Er is onder meer een arrestatieteam van de Dienst Speciale Interventies (DSI) ingezet en ook de brandweer was aanwezig met een luchtkussen. Na ruim twee uur wist de man door een kledingtruc te ontkomen aan de massaal aanwezige politie, die hem nog altijd zoekt.

De hulpdiensten kregen rond kwart over vier de melding dat er een verwarde man op de rand van het dak van een flat aan de Lisztgaarde in Oss stond. Hij had gedreigd zichzelf van het elf etages hoge gebouw af te gooien. Luchtkussen

Daarna is er door de politie contact met hem gezocht om hem op andere gedachten te brengen. Ook werd de brandweer uit Nijmegen opgeroepen om met een luchtkussen te komen, om bij een eventuele sprong de man te kunnen redden. Verder werd ook een arrestatieteam opgeroepen om hem aan te houden en daarna over te dragen aan de juiste zorginstanties.

De situatie trok ondertussen het nodige bekijks in de buurt omdat de hulpdiensten massaal aanwezig waren, ook al stonden ze voor de veiligheid op enige afstand van de flat. De politie trok zich na verloop van tijd terug om de man de ruimte te geven zelf van het dak te komen. Het was voor het arrestatieteam onmogelijk om ongezien op het dak te komen en de man aan te houden.

Kledingwissel

Bekenden van de verwarde man vingen hem op en lieten hem andere kleren aantrekken op de galerij. Hij droeg ineens een petje, bril en grijze sweater. Op die manier wist hij aan de aandacht van de politie te ontsnappen en is hij er beneden vandoor gegaan.

De verwarde man weet vermomd te ontsnappen (foto: Persbureau Heitink).

Dat is opmerkelijk, want de politie had het flatgebouw onder leiding van de DSI volledig omsingeld. Het komt eigenlijk bijna nooit voor dat iemand weet te ontkomen aan deze elite-eenheid van de politie die doorgaans de zwaarste criminelen en zelfs terrorismeverdachten inrekent. Toevallig gespot

Toch wist de verwarde man met hulp van die bekenden te ontkomen. Het groepje splitste zich op en ging ervandoor. Een persfotograaf wist de verwarde man bij toeval te fotograferen en de DSI heeft deze foto's opgevraagd om hem alsnog te kunnen vinden. Dat is vooralsnog niet gelukt, maar de hulpdiensten hopen 'het contact met de man zo snel mogelijk te herstellen' omdat ze zich nog altijd zorgen maken over zijn gemoedstoestand. Praten over gedachten aan zelfdoding helpt. Je kunt 24 uur per dag bellen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0800 0113 of chatten via en 113.nl.