112-nieuws: Auto schiet uit bocht en eindigt ondersteboven in greppel • Hardrijder in Duitse huurauto gestopt op A58

06:20 Auto schiet uit bocht en eindigt ondersteboven in greppel Een auto is zondagnacht gecrasht op de Rijksweg-Noord bij Zegge. De auto schoot uit de bocht en belandde ondersteboven in een greppel. Lees verder Foto: Persbureau Heitink.

06:02 Hardrijder in Duitse huurauto gestopt op A58 Een 18-jarige automobilist uit Eindhoven moest zondagnacht zijn rijbewijs inleveren bij de verkeerspolitie. Hij werd betrapt toen hij met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur over de A58 bij Etten-Leur racete. Lees verder Foto: Instagram verkeerspolitie Zeeland-West-Brabant.

05:45 Zorgen over vermiste man, zoektocht Veteranen Search Team levert niets op Sinds zondag is de 65-jarige Erwin vermist, hij liep weg uit een zorginstelling in Hintham. De politie maakt zich zorgen om zijn gezondheid. Lees verder Foto: politie.

05:39 Brand in huis in Rosmalen In een huis aan de Dommelborch in Rosmalen brak rond kwart over twee zondagnacht brand uit. De brandweer ging met meerdere voertuigen naar de Dommelborch om het vuur te bestrijden. Lees verder Archieffoto: Karin Kamp