Minder varkens en koeien, grote boerenbedrijven blijven over

Opnieuw is het aantal varkens en koeien in onze provincie gedaald, zo meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) maandag. Al een aantal jaar krimpt de veestapel en neemt het aantal veehouders af. Achter deze cijfers gaat ook een andere trend schuil: hoewel er minder bedrijven zijn, neemt het aantal dieren per bedrijf fors toe.

In 2017 bereikte de varkensstapel in Brabant een hoogtepunt met meer dan zes miljoen dieren. Sindsdien is het aantal varkens in de provincie gedaald naar 4,8 miljoen. De afgelopen jaren kwamen varkenshouders in aanmerking voor financiële regelingen, wanneer ze zouden stoppen met hun bedrijf. Volgens het CBS is de krimp hiermee te verklaren.

Wachten op privacy instellingen...

Tegelijkertijd speelt er een andere ontwikkeling in de varkenshouderij. Hoewel het aantal bedrijven sinds het begin van de eeuw is gedaald, steeg het gemiddelde aantal dieren per bedrijf juist enorm. In 2000 lag dat gemiddelde nog op 1338 varkens per bedrijf. Inmiddels gaat het per bedrijf om 5358 dieren.

Wachten op privacy instellingen...

Deze concentratie van de varkenshouderij komt volgens het CBS door het feit dat de afgelopen jaren vooral kleine bedrijven zijn gestopt. Het aantal grote veehouderijen bleef juist stabiel. Minder koeien

Ook de rundveesector kromp de afgelopen jaren flink. Brabant telt nu ruim 560.000 runderen. 25 jaar geleden waren dat er nog ruim 720.000. Vooral het jongvee, dat melk- en vleesrunderen moet vervangen, nam af. In 2017 moesten melkveehouders koeien van de hand doen om de veestapel te verkleinen. Deze daling was nodig om de uitstoot van fosfaat uit de melkveehouderij te verminderen. Te veel fosfaat is schadelijk voor het milieu.

Wachten op privacy instellingen...

Net als in de varkenshouderij, zijn er vergeleken met 2000 fors minder rundveeboeren in Brabant: het aantal daalde van 7435 aan het begin van de eeuw naar 2915 in 2025. En net als in de varkenssector steeg het aantal dieren per bedrijf enorm. Toch gaat het in de rundveehouderij 'slechts' om een ruime verdubbeling van gemiddeld 97 runderen naar 192 per bedrijf.