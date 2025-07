Marcel G. (47) bekent doodsteken van zijn ex: 'Kut dat 't gebeurd is'

Marcel G. (47) heeft bekend dat hij op 20 april in Wanroij zijn ex Maartje (46) heeft doodgestoken. Dat bleek maandag tijdens een regiezitting in de rechtbank in Den Bosch. G. heeft haar ‘meerdere keren gestoken met een scherp voorwerp’, zo luidt de aanklacht. “Ik wil efkes zeggen dat ik ’t kut vind voor mijn zoon, familie en vrienden wat er gebeurd is.” Dat waren de enige woorden die G. uitsprak tijdens de eerste zitting, waar alleen de stand van het onderzoek werd besproken.

G. kwam de zaal binnen gekleed in een oude broek en een zwart shirt. En waar veel verdachten niet op of om kijken, keek híj juist heel vaak de zaal in, op zoek naar contact. Toen de familie binnenkwam, mompelde hij de naam van zijn zoon en zocht hij contact met familie en vrienden. Maar de sfeer bleef afstandelijk tijdens deze eerste confrontatie. Niemand van de tientallen aanwezigen zwaaide even naar Marcel of stak hem op een of andere manier een hart onder de riem.

Foto: Saskia Kusters / Persbureau Heitink.