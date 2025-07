Vrouw thuis omgebracht: partner blijft twee weken langer vast voor doodslag

De man van 35 die betrokken zou zijn geweest bij de gewelddadige dood van zijn vriendin van 38 uit Vlijmen, blijft nog zeker twee weken vastzitten. De rechtbank in Den Bosch heeft dit maandag bepaald. Volgens het Openbaar Ministerie staat het vast dat hij betrokken was bij het overlijden van het slachtoffer. Hij wordt doodslag ten laste gelegd. De vrouw werd zwaargewond gevonden in haar huis aan de Parklaan, ze overleed enkele uren later in een ziekenhuis.

Over de aanleiding van het geweldsmisdrijf is nog niets bekend. De politie werd donderdagavond rond halfelf gealarmeerd door mensen die in de buurt van het slachtoffer wonen. Ze hoorden eerst geschreeuw in het huis aan de Parklaan, daarna een oorverdovende stilte. Toen agenten bij de woning aankwamen, vonden ze er de zwaargewonde vrouw. Enkele uren later overleed ze in een ziekenhuis.

Haar partner was ook in het huis. Hij werd daar aangehouden, zo maakte de politie ’s nachts bekend. De man zit sindsdien vast voor onderzoek naar zijn mogelijke betrokkenheid bij het geweldsincident. In en om het huis is na de melding direct een groot (sporen)onderzoek begonnen, waarbij ook forensisch rechercheurs zijn ingezet. Geschokte reacties

De dood van de vrouw leidde tot geschokte reacties in de buurt. Voor het huis zijn veel bloemen en kaartjes neergelegd voor het overleden slachtoffer. “Het is toch wel heel mooi dat dit gebeurt", zei een omwonende toen ze een blik wierp op de bloemenzee.

Foto: Raymond Merkx.

Foto: Bart Meesters / Persbureau Heitink.