Taakstraf geëist voor doodrijden vrouw (87): 'Ze was nog heel vitaal'

Een man uit Cuijk reed twee jaar geleden een vrouw van 87 dood in het buitengebied van Haps. Justitie eiste maandag 200 uur taakstraf tegen hem en ook zou hij een jaar niet mogen rijden.

Spijt, daar draaide het maandagmiddag allemaal om in een van de rechtszalen van de rechtbank in Den Bosch. Spijt van een achteloos moment. Edin M. (nu 27) uit Cuijk reed op 23 februari 2023 rond twee uur ’s middags terug naar huis over de Kalkhofseweg in Haps. Hij reed daar al talloze malen van en naar zijn werk, maar die donderdagmiddag ging het ineens fout. De 87-jarige vrouw uit Haps stak met haar elektrische fiets de kruising van de Kalkhofseweg en de Hoefseweg in Haps over, maar schatte de snelheid van Edin M. waarschijnlijk verkeerd in. Die probeerde nog te remmen en uit te wijken, maar het was al te laat. Hij raakte de vrouw en zij overleed aan haar verwondingen.

De 87-jarige vrouw stak vanaf de linkerkant de weg over. (Foto: Google Maps)

Uit onderzoek bleek dat de man zich niet aan de maximumsnelheid van 80 kilometer per uur had gehouden, maar zeker 116 had gereden. Had hij zich wel aan de snelheid gehouden, dan was hij 23 meter voor de kruising al tot stilstand gekomen, rekende de officier van justitie voor. En dus is de dood van de 87-jarige vrouw de schuld van Edin M., meende de officier, ook al reed hij op een voorrangsweg.