Man bewusteloos geslagen op Vierdaagsefeesten: werkstraffen voor vijftal

Drie mannen uit Den Bosch en twee mannen uit Tilburg en Dordrecht hebben maandag werkstraffen opgelegd gekregen tot 240 uur. Volgens de rechtbank in Arnhem hebben ze tijdens de Vierdaagsefeesten van 2023 in Nijmegen een andere man tegen het hoofd en andere lichaamsdelen geschopt.

Het Openbaar Ministerie had vijf maanden cel geëist, omdat het geweld homogerelateerd zou zijn geweest. Het slachtoffer - hij liep met zijn vriend door Nijmegen - is homo. De twee werden uitgescholden voor ‘homo’s’ en ‘flikkers’. Toch was dit voor de rechtbank te weinig bewijs om aan te nemen dat het slachtoffer is mishandeld omdat hij homoseksueel is.

Het slachtoffer en zijn vriend werden op 15 juli 2023 tijdens de Vierdaagsefeesten in Nijmegen op straat aangesproken door een groep mannen waarna een discussie ontstond. Meerdere mannen sloegen het slachtoffer tegen zijn hoofd en lichaam, daarbij schopten ze hem tegen zijn lichaam. Ook kreeg hij nog een harde trap tegen zijn hoofd toen hij weerloos op de grond lag. Hierdoor raakte hij bewusteloos. De mannen liepen weg zonder zich nog te bekommeren om het bewusteloze slachtoffer.