Woonwijk krijgt wekenlang geen post: bezorger hield brieven achter

Een postbezorger van PostNL is ontslagen nadat hij wekenlang post achterhield in de wijk Blixembosch in Eindhoven. Bewoners trokken meerdere keren aan de bel omdat ze post misten, maar dat hielp niet. Tot er maandag ineens wél een brief op de mat viel, van PostNL zelf. Daarin kregen bewoners dan eindelijk een verklaring voor de vermiste post.

"Het is al zeker drie weken zo", zegt bewoonster Heleen van Haaren, die maandag nog maar eens naar haar voordeur loopt om te kijken of er brieven op de mat liggen. "Geen brieven, geen pakketjes, helemaal niks." Via de Facebookgroep van de wijk kwamen mensen erachter dat ze allemaal hetzelfde probleem hadden. "Meerdere mensen hebben bij PostNL geklaagd. Het enige wat je dan hoort is dat het postcodegebied wordt onderzocht, verder niks." Via de PostNL-app kregen bewoners verschillende meldingen. "Eerst stond er dat de post door drukte later zou komen. Daarna stond er dat het bezorgd was, maar er was helemaal niks. Dan voel je je toch een beetje belazerd." Naast leuke pakketjes, zoals verjaardagskaarten, is Van Haaren vooral bezorgd belangrijke post mis te lopen. "Ik wacht op een brief van het ziekenhuis. Ze hebben duidelijk gezegd dat het via brievenbuspost wordt verzonden en niet digitaal. Ik sta op een wachtlijst en hoop zo vlug mogelijk geholpen te worden. Ik ben bang dat ik dat mis."

In de app van PostNL staat dat de post bezorgd was, maar dat is niet zo (Foto: Omroep Brabant).