'Doodgeschoten Joeweela mogelijk in de val gelokt'

De politie onderzoekt of er nog iemand betrokken was bij de moord op de 39-jarige Joeweela uit Eindhoven. Dat meldt De Telegraaf. Ze zou in de val gelokt zijn. Joeweela werd vorige week dinsdag in Gouda doodgeschoten door haar ex-man Driekus K. Hij pleegde daarna zelfmoord.

Een derde persoon zou Joeweela onder valse voorwendselen naar de Bosweg in Gouda hebben gestuurd. De politie onderzoekt volgens bronnen van De Telegraaf of er sprake is van medeplichtigheid bij de moord. Het Openbaar Ministerie in Den Haag zegt tegen de krant dit niet te kunnen bevestigen, maar laat weten dat het onderzoek naar de moord nog in volle gang is.