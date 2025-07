Politie vindt gestolen auto gestript terug en neemt meer wagens in beslag

De politie heeft maandag negen auto’s in beslag genomen in Waalwijk. Dit gebeurde tijdens een inval in een bedrijfsruimte aan de Industrieweg. In de hal, waar een garagebedrijf is gevestigd, werd gezocht naar een gestolen voertuig. Die wagen werd ook gevonden: volledig gestript en totaal onherkenbaar.

Een gespecialiseerd takelbedrijf heeft de uitgeklede auto afgevoerd voor verder onderzoek. Behalve dit voertuig werden ook acht andere aanwezige auto’s in beslag genomen. Ook deze wagens zijn door het takelbedrijf weggebracht. De politie is nog bezig met aanvullend onderzoek in het pand. Het is niet bekend wat dat heeft opgeleverd en of er iemand is aangehouden.

Van de gezochte auto is een karkas overgebleven (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).