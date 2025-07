Man ernstig gewond bij steekpartij: agenten zoeken in trein naar verdachte

Rond halftien maandagavond is er een steekpartij geweest op een parkeerplaats bij het Stationsplein in Eindhoven. Dit bevestigt een woordvoerder van de politie. Hij weet niet hoe ernstig het slachtoffer er aan toe is, wel dat de man met spoed naar een ziekenhuis is gebracht. Ook meldt de woordvoerder dat agenten op zoek zijn naar een verdachte.

Het slachtoffer lag naast het station bij de fietsenstalling en de taxistandplaats. Na de melding zijn er twee ambulances en een traumahelikopter gealarmeerd. Het slachtoffer is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht.

De aanleiding voor de steekpartij wordt onderzocht. Er werden schermen geplaatst rondom de plek waar de persoon gewond is geraakt. De politie is in de omgeving op zoek naar de dader. Hiervoor is ook op het station en in een trein die naar Venlo zou gaan gezocht. Agenten hebben de trein uitgekamd, maar niemand aangetroffen. Een gebied naast het station is afgezet met linten, de forensische opsporing is ingeschakeld om sporenonderzoek te doen.

Diverse politiewagens op het Stationsplein (foto: Persbureau Heitink).

De plek waar bewijsmateriaal werd gevonden (foto: Persbureau Heitink).

Foto: Persbureau Heitink.

Ook in het stationsgebouw werd gezocht naar een verdachte (foto: Persbureau Heitink).

Foto: Persbureau Heitink.