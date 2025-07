Michael van Gerwen klopt in dartsklassieker Raymond van Barneveld

Michael van Gerwen heeft de Nederlandse dartsklassieker tegen Raymond van Barneveld gewonnen. De twee veelvoudige, maar ook kwakkelende wereldkampioenen stonden in de eerste ronde van de World Matchplay tegenover elkaar. Vlijmenaar Van Gerwen won de partij in het Engelse Blackpool met 10-6.

‘Mighty Mike’ was na een serie matige legs op tijd bij de les tegen Van Barneveld. Van Gerwen verspeelde een voorsprong van 3-1 en keek vervolgens tegen een 3-4 achterstand aan. Daarna won hij vijf legs op rij en die voorsprong liet Van Gerwen niet meer in gevaar komen.

"Ik heb het mezelf veel te lastig gemaakt", zei Van Gerwen tijdens een interview op het podium vlak na de wedstrijd. "Ik had met een veel grotere marge moeten winnen. Maar ik heb de laatste maanden niet zo veel wedstrijden gespeeld. Dat zal er ook wel mee te maken hebben. Ik zit op 85 procent van mijn topniveau. Het belangrijkste is dat ik deze partij heb gewonnen. Dit geeft me zoveel energie, plezier en vertrouwen voor de komende wedstrijden. Ik kijk er naar uit."

De 58-jarige Van Barneveld maakte de dartsport bekend in Nederland. Zijn erelijst is in de loop der jaren gestagneerd, terwijl de 36-jarige Van Gerwen onder meer drie keer wereldkampioen bij de PDC werd, zevenmaal de Premier League won en drie keer de World Matchplay op zijn naam schreef.

Van Gerwen maakte vorige maand zijn rentree bij de US Darts Masters na een pauze van een maand. Hij had een pauze ingelast door de relatiebreuk met zijn vrouw Daphne en werd in de kwartfinales uitgeschakeld.