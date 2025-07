'Pak mannen eerder op', zegt strafrechtdeskundige over voorkomen femicide

Het is een term die veel valt deze weken: femicide. Het betekent het opzettelijk doden van een vrouw omdat ze vrouw is. Afgelopen dinsdag werd de 39-jarige Joeweela uit Eindhoven doodgeschoten door haar ex-man. En later die week op donderdag overleed een 38-jarige vrouw na ernstig geweld in haar huis in Vlijmen. In die zaak wordt de 35-jarige vriend van het slachtoffer verdacht van het toebrengen van de fatale verwondingen. In Nederland worden zo'n veertig vrouwen per jaar vermoord, in de meeste gevallen door hun partner of ex-man. Hoe kan dat cijfer omlaag?

NOS & Lav Lukac Geschreven door

"Nederland kan een voorbeeld nemen aan Schotland", zegt Ellen Gijselaar, universitair docent straf- en strafprocesrecht aan de Universiteit Leiden tegen de NOS. "Daar kunnen mannen eerder worden opgepakt als er signalen zijn die wijzen op femicide. Zo kun je een deel van de femicide-gevallen voorkomen." In Schotland geldt, net zoals in Engeland de 'Clare's Law'. Daarmee hebben burgers het recht om bij de politie informatie op te vragen over het geweldsverleden van hun (ex-)partner. Hier lees je meer over de wet:

Lees ook Aziza pleit voor Engelse wet om vrouwen in giftige relatie te beschermen

De onderzoeker keek 'met een brok in haar keel' naar de gebeurtenissen van vorige week. In Gouda werd de 39-jarige Joeweela in het bijzijn van haar kinderen op straat doodgeschoten door haar ex-man Driekus K. Hij kreeg eerder al dertien jaar cel voor poging tot moord op een andere ex-vriendin.

Een paar dagen later werd een 38-jarige vrouw gedood in Vlijmen, de verdachte was haar vriend.