Joeweela (39) op straat doodgeschoten: dit weten we tot nu toe

Het onderzoek naar de 39-jarige doodgeschoten Joeweela uit Eindhoven is nog in volle gang. Haar 53-jarige ex-man, Driekus K., wordt verdacht van het doodschieten van de vrouw. Dat gebeurde vorige week dinsdag op klaarlichte dag in Gouda, voor de ogen van hun twee jonge kinderen. Beetje bij beetje komt er meer informatie naar buiten. Zo bleek maandag dat er mogelijk nog iemand betrokken zou zijn bij de dood van de vrouw. Dit is wat we tot nu toe weten.

Joeweela werd vorige week dinsdagmiddag rond half vier doodgeschoten aan de Bosweg in Gouda. Haar ex-man is de vermoedelijke schutter. Diezelfde dag werd hij 's avonds na een urenlange zoektocht zwaargewond gevonden in de duinen bij het Zwarte Pad in Scheveningen. De politie gaat ervanuit dat hij zichzelf van het leven heeft beroofd. Woonwagenkamp

Joeweela groeide op in het Limburgse Amstenrade. Omdat haar ouders waren overleden, woonde ze sinds haar geboorte bij haar oma, opa, oom Heino en tante Frouke op een woonwagenkamp. Haar oom en tante zagen haar als hun 'kleine zusje', vertelden ze eerder aan L1. Op haar 26ste kreeg Joeweela een dochter. De relatie met die vader hield geen stand. Het nu 13-jarige meisje woonde bij haar moeder tot Driekus K. in haar leven kwam, schrijft De Telegraaf. Negen jaar geleden verliet Joeweela het kamp om bij Driekus K. in Eindhoven te gaan wonen. Ze kregen twee kinderen: een zoon en dochter van nu zes en zeven jaar oud.

Nog een moordpoging

Volgens de familie ontmoette de vrouw Driekus K. toen hij nog in de gevangenis zat voor een moordpoging op zijn vorige partner. Daarvoor zou hij in 2009 zijn veroordeeld tot 13 jaar cel, zo weet De Telegraaf. K. vuurde daarbij in totaal acht kogels op haar af en deed dat, net als bij Joeweela, voor de ogen van hun kind. Die vrouw wist het maar net te overleven.

Geweld en bedreigingen

Joeweela's familie spreekt bij L1 over een relatie van negen jaar vol geweld en intimidatie. "Hij heeft haar paspoort afgepakt en ook haar uitkering werd haar afgenomen. Ze zat volledig onder dwang, maar ging weer verschillende keren bij hem terug", zo vertelde haar oom Heino. Volgens haar familie wilde Joeweela eigenlijk terug naar het woonwagenkamp in Limburg, maar durfde ze dat niet. K. zou hebben gedreigd haar familie iets aan te doen. "We hebben meerdere keren aangifte gedaan. Hij kwam zelfs een keer naar het kamp, maar daarna hebben we hem de toegang ontzegd. Hij was hier niet meer welkom", zei de oom. Blijf-van-mijn-lijf huis

Voor haar veiligheid verbleef de vrouw de afgelopen jaren in verschillende blijf-van-mijn-lijfhuizen, dat zijn opvanghuizen waar mensen terecht kunnen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld. Ze zat onder meer in Maastricht, Eindhoven en Den Bosch. De laatste drie weken van haar leven zat ze in Gouda, samen met haar kinderen. Joeweela deed op 2 juni nog aangifte tegen haar ex-partner. Na de aangifte werd de man aangehouden voor mishandeling van de vrouw en vuurwapenbezit. Twee weken later kwam hij weer vrij. De rechtbank in Den Bosch oordeelde toen dat zijn voorlopige hechtenis niet langer noodzakelijk was.

Berichten op social media

K. plaatste afgelopen weken, in aanloop naar de schietpartij, verschillende alarmerende berichten op zijn Facebookpagina. Die gingen onder meer over hun kinderen. In een bericht dat hij op 5 juli op zijn Facebookpagina plaatste, staat dat zijn ex-geliefde ‘elk contact met zijn kinderen afhoudt’ en dat zij ‘waarschijnlijk in een blijf-van-mijn-lijfhuis zit’. Ook meldde de Eindhovenaar dat hij door haar toedoen 'ten onrechte' heeft vastgezeten. Twee weken geleden postte hij nog te vechten voor zijn zoon en dochter. In de val gelokt

Volgens bronnen van De Telegraaf onderzoekt de politie of er nog iemand betrokken is bij de moord. Joeweela zou onder valse voorwendselen naar de Bosweg in Gouda zijn gelokt. Zo zou een vrouw hebben gezegd dat ze kon helpen een ontmoeting te regelen met Joeweela’s tienerdochter. "Joeweela kocht een cadeautje voor haar dochter en maakte een afspraak met die vrouw", vertelt haar oom aan de krant. Ze ging samen met haar zoon en dochter naar de Bosweg, waar niet de vrouw, maar haar ex op haar wachtte en meerdere keren op haar schoot.