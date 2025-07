Vader van Michael van Gerwen heeft kanker: 'Mijn leven is helemaal anders'

Het is een zwaar jaar voor Michael van Gerwen. Sportief zit het al enige tijd niet mee en eind mei maakte de topdarter uit Vlijmen bekend dat zijn huwelijk met zijn vrouw Daphne was gestrand. En nu blijkt zijn vader kanker te hebben. De 36-jarige Van Gerwen zei dit maandagavond nadat hij in de eerste ronde van de World Matchplay moeizaam had gewonnen van Raymond van Barneveld (58). “Mijn leven is helemaal anders geworden.”

Zijn vader is vorige week geopereerd. Dat was ook de reden dat de openingspartij van de darter in het toernooi in de Engelse plaats Blackpool niet afgelopen weekend, maar pas maandag kon worden gespeeld. Het is niet bekend door welke vorm van kanker zijn vader is getroffen en hoe het met hem gaat.

Van Gerwen maakte er in de persconferentie na de met 10-6 gewonnen partij niet veel woorden aan vuil. Maar het was duidelijk: de ernstige ziekte waaraan zijn vader lijdt, is hem niet in de koude kleren gaan zitten.

Van Gerwen wond er na afloop geen doekjes om. ‘Mighty Mike’ was niet tevreden over zijn prestatie, al was het spel van die andere Nederlandse dartcoryfee, Raymond van Barneveld, ook niet bepaald om over naar huis te schrijven. “Ik heb het mezelf veel te lastig gemaakt", zei Van Gerwen vlak na de wedstrijd. "Ik had met een veel grotere marge moeten winnen. Maar ik heb de laatste maanden niet zo veel wedstrijden gespeeld. Dat zal er ook wel mee te maken hebben.”

En dat Van Gerwen wat minder vaak met pijltjes in de weer was dan gebruikelijk, had dus met zijn privésituatie te maken. “Mijn leven is helemaal anders geworden. Ik zit middenin de scheiding, wat ook gevolgen heeft voor onze dochter. En daar is de kanker bij mijn vader bovenop gekomen." Van Gerwen was er de afgelopen tijd letterlijk en figuurlijk niet altijd bij. Des te blijer was de veelvoudig wereldkampioen met de winst op ‘Barney’. Ook omdat hij er hard voor moest vechten.

In eerste instantie leek er maandag in de altijd sfeervolle speelhal in Blackpool geen vuiltje aan de lucht voor Van Gerwen. De Vlijmenaar, die de World Matchplay drie keer op zijn naam heeft geschreven, liep uit naar 3-1. Daarna gaf hij het initiatief uit handen, zodat Van Barneveld ineens met 3-4 voorstond. Vervolgens kwam de ‘oude’ Van Gerwen weer om de hoek kijken. Hij won vijf legs op rij en die voorsprong gaf hij niet meer prijs.

Van Gerwen: “Ik voel me goed nu, al zit ik nog niet op mijn topniveau. Op 85 procent denk ik. Het belangrijkste is dat ik deze partij heb gewonnen. Dit geeft me zoveel energie, plezier en vertrouwen voor de komende wedstrijden. Ik kijk ernaar uit."