Man gewond naar het ziekenhuis na aanrijding heftruck

Bij een bedrijf aan de Hoofdstraat in Sprang-Capelle is dinsdagmiddag iemand gewond geraakt toen hij werd aangereden door een heftruck met een pallet erop. Het slachtoffer is door ambulancepersoneel behandeld en is daarna naar een ziekenhuis gebracht. Over zijn verwondingen is niets bekend.

Het ongeluk gebeurde rond kwart over twee op het terrein van het bedrijf. Het slachtoffer werd geraakt toen hij daar liep. De chauffeur van de heftruck is hevig geschrokken.

De politie is ingeschakeld om de toedracht van het ongeluk te onderzoeken en heeft ook verklaringen van getuigen opgenomen. Het slachtoffer zou vermoedelijk werken bij het bedrijf waar het ongeluk zich voordeed. De onderneming is gespecialiseerd in tuinbenodigdheden.

Politie en ambulance werden ingeschakeld (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Foto: Persbureau Heitink.