De ondergang van Fort Oranje: dit gebeurde er tot nu toe

Fort Oranje is terecht gesloten, bepaalde de Raad van State woensdag. Sinds de overname door Cees Engel in 2002 veranderde de camping in Rijsbergen van een familieplek in een plek vol criminaliteit, aanhoudingen, rechtszaken en aangiftes. We zetten op een rijtje wat er in de loop van de jaren gebeurde.

Jaren zestig: een populaire familiecamping

Camping Fort Oranje wordt in de jaren zestig opgericht. In de beginjaren staat de camping bekend als gezellige familiecamping en een populaire vakantiebestemming voor gasten uit grote steden als Breda en Rotterdam. Eind jaren tachtig: de camping wordt een toevluchtsoord

De camping krijgt minder gasten, mede doordat vakantiegangers steeds vaker kiezen voor een buitenlandse bestemming. De inkomsten van de camping lopen in rap tempo terug. De camping verandert langzaam van een vakantiepark in een toevluchtsoord voor mensen die nergens anders heen kunnen en hier langdurig verblijven.

Fort Oranje kende ooit betere tijden (foto: Tineke Minderman).

2002: Cees Engel koopt Camping Fort Oranje

De familie Engel neemt de camping over. Vader Cees Engel was in Rotterdam actief in de verhuur van vastgoed en stond bekend als huisjesmelker. Hij kocht huizen op en verhuurde kamers en woningen. 2009 en 2010: verslechterde omstandigheden

De leefomstandigheden op de camping verslechteren. Er wordt weinig aan onderhoud gedaan en er zijn niet veel voorzieningen. Volgens Engel zoeken 'personen die zich bezighouden met criminele zaken' hun heil op de camping. Er worden onder andere hennepkwekerijen opgerold. Van zestien mensen wordt de auto in beslag genomen en er wordt voor zo'n twintigduizend euro aan schulden geïnd. 2011: gemeente Zundert dreigt camping te sluiten

De gemeente Zundert dreigt voor het eerst met sluiting van de camping. De brandveiligheid zou niet in orde zijn. De camping blijft echter open omdat de gemeente volgens de rechter onvoldoende kan aantonen dat er acuut brandgevaar is.

Er waren vaak caravanbranden (Foto: Marcel van Dorst/SQ Vision).

2012: meerdere rechtszaken

In 2012 staan de gemeente en campingeigenaar regelmatig tegenover elkaar in de rechtbank. In november wordt bekend dat de camping open mag blijven. Wel moet Engel onder meer een aantal doodlopende wegen verbreden en versterken vanwege de bereikbaarheid voor brandweerwagens. Ook moeten er extra brandkranen komen. 2013 tot en met 2016: steeds vaker misstanden

Bij grote controles op de camping komen steeds vaker misstanden aan het licht. In 2014 concludeert de GGD dat er sprake is van een ongezonde leefsituatie vanwege de slechte veiligheid en slechte hygiënische situatie van de leefomgeving, in het bijzonder voor kinderen. Drie jaar later stelt de gemeentelijke gezondheidsdienst vast dat de situatie niet is verbeterd. Bij de politie zijn tussen 2014 en 2017 vijfhonderd incidenten geregistreerd die grotendeels te maken hebben met diefstal, geweld, drugs, prostitutie en brand op Fort Oranje. 2017: SBS6 maakt een docusoap

Tv-zender SBS6 zendt een docusoap uit over de camping: ‘Fort Oranje: camping of krottenwijk’. De soap is met gemiddeld negenhonderdduizend kijkers een kijkcijferkanon en doet veel stof opwaaien.

2017: sluiting en een gebiedsverbod

In dit jaar gebeurt er veel. Voormalig burgemeester Leny Poppe spreekt van "een criminele woonwijk waar mensen onder erbarmelijke omstandigheden leven". De situatie is volgens haar onhoudbaar. De gemeente kondigt een sluiting aan en neemt in juni het beheer van de camping over. Cees Engel krijgt een gebiedsverbod voor drie maanden en moet samen met zijn vrouw en zoon Jan het campingterrein verlaten. Hij spant een kort geding aan tegen de gemeente, maar verliest. In juli wordt de camping deels ontruimd. Bewoners moeten zelf een nieuw onderkomen vinden. In totaal worden elf velden ontruimd. Cees Engel spant in augustus weer een kort geding aan. Hij wil het beheer van Fort Oranje terug en voorkomen dat er nog meer stacaravans worden verwijderd. Opnieuw verliest Engel de zaak, het beheer blijft bij de gemeente. Ook veertien mensen die op de camping verblijven vechten het gedwongen vertrek aan. Die zaak wordt doorgestuurd naar de Raad van State, die bepaalt dat de sluiting en ontruiming van Fort Oranje kan doorgaan. In november worden de gebiedsverboden voor Cees Engel, zijn partner, zijn zoon en zijn adviseur geschorst. Wel mag de gemeente Engel wegsturen van het terrein. Dat gebeurt ook: de eerste keer dat Engel het terrein weer betreedt, wordt hij aangehouden.

Lees ook Ontruiming camping Fort Oranje gestart, lege caravans met kraan weggetakeld

2018: Engel doet aangifte

Cees Engel doet aangifte tegen het college van B&W en hun advocaten. Hij beschuldigt hen van smaad en laster. "Er zijn in de media en tijdens de rechtszaken uitspraken gedaan over Fort Oranje die niet kloppen. Onder meer over kinderprostitutie, asbest en maffiapraktijken," zo stelt zijn juridisch adviseur Jeroen Pols. In augustus wraakt Engel de politierechter in Breda, in een strafzaak over het ongeoorloofd betreden van de camping in 2017. Volgens Engel's juridisch adviseur Jeroen Pols wekte de rechter de schijn van partijdigheid.

Een van de vele keren dat Cees Engel de rechtbank verlaat (Foto: Tom van der Put/SQ Vision Mediaprodukties).

2021: familie Engel weigert te betalen

De rechter oordeelt in juni dat de gemeente Fort Oranje rechtmatig heeft gesloten. Vader Cees Engel en zoon Jan Engel stelden dat altijd het vooropgezette doel is geweest om de camping van hen af te pakken en dat de gemeente misbruik zou hebben gemaakt van haar bevoegdheden. Maar de bestuursrechter concludeert dat Zundert geen andere mogelijkheid had dan te handelen zoals de gemeente deed. Fort Oranje gaat in hoger beroep. In november wordt bekend dat de gemeente de grond van de camping gaat verkopen aan de hoogste bieder. Voormalig campingeigenaren Cees en Jan Engel weigeren de kosten van het onderhoud van de afgelopen jaren te betalen, omgerekend 5 miljoen euro. Daarom verkoopt de gemeente de boel. 2022: Cees Engel overlijdt

Eigenaar Cees Engel overlijdt op 78-jarige leeftijd. Na zijn dood neemt zoon Jan het stokje over.



De rechtbank Zeeland-West-Brabant geeft de gemeente groen licht voor een openbare verkoop van de camping. De gemeente wil hiermee de kosten voor het beheer van de afgelopen jaren betalen.

De voormalige campingwinkel van Fort Oranje (foto: Erik Peeters)

2024: gemeente koopt camping

Fort Oranje gaat onder de veilinghamer. De gemeente wilde Fort Oranje al eerder veilen, maar Divine Investments stak daar een stokje voor. Het bedrijf is eigenaar van de grond omdat ze ooit geld leenden aan de camping met de grond als onderpand. Achter het bedrijf zitten jurist Jeroen Pols en Jan Engel. Zij stappen naar de rechter. De gemeente koopt de camping in juni zelf voor bijna 6,5 miljoen euro. 2025: gemeente krijgt gelijk in hoger beroep

De Raad van State bepaalt dat de gemeente de camping in 2017 terecht heeft gesloten. Volgens Jan Engel en zijn jurist Jeroen Pols nam de gemeente het recreatiepark op onrechtmatige wijze over en was dat in strijd met de Woningwet. De hoogste rechter gaat hier niet in mee. Met de uitspraak lijkt er nu een einde gekomen aan een jarenlange juridische strijd rond Fort Oranje.