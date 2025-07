Jongen (14) bedreigt en berooft man bij het pinnen: politie pakt hem op

De politie heeft iemand opgepakt die op 9 juni een man bedreigde en beroofde bij een geldautomaat aan de Willibrorduslaan in Waalre. Het gaat om een jongen van veertien jaar oud uit Weert. Onlangs meldde de politie al dat ze de verdachte op het spoor was. Een getuigenoproep leidde ertoe dat de jongen werd herkend.

De jonge Limburger was de afgelopen tijd in het buitenland. Nadat hij in ons land was aangekomen, is hij aangehouden en overgebracht naar het cellencomplex in Eindhoven. Voorlopig blijft hij vastzitten, zo is bepaald door de rechtbank in Den Bosch.