Sigarettenfabriek moet miljoenenboete betalen voor stiekeme prijsafspraken

Sigarettenfabriek Philip Morris International, met een vestiging in Bergen op Zoom, en drie andere sigarettenfabrikanten moeten boetes van in totaal ruim 82 miljoen euro betalen. Ze hebben een zogeheten kartelverbod overtreden.

Volgens het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) hebben ze onderling afspraken gemaakt over prijzen en nieuwe producten. Ze wisten van elkaar hoe duur sigaretten zouden worden. Andere concurrenten werden hiervan niet op de hoogte gebracht en raakten hierdoor gedupeerd.

De boete was al in 2020 opgelegd door de Autoriteit Consument& Markt (ACM). De vier bedrijven hadden beroep aangetekend, eerst bij de rechtbank in Rotterdam en daarna bij het in Den Haag gevestigde CBb. De uitspraak die dit rechtsorgaan dinsdag heeft gedaan, is onherroepelijk en kan niet worden aangevochten. De bedrijven zullen dus moeten boeten.