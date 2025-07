Mysterie gaat verder: opnieuw fietsen in wegbewijzeringspalen

Het mysterie van Drunen gaat verder. Voor de zoveelste keer in korte tijd hangen er twee fietsen in de wegbewijzeringspalen in het dorp. Voor de grappenmakers die erachter zitten, lijkt het een sport om de fietsen steeds hoger in de paal te krijgen. De gemeente kan er niet om lachen en heeft al 1200 euro aan kosten gemaakt om de fietsen weg te halen.

Aan de Eindstraat hangt woensdag een fiets met fietstassen in een paal. Ook op de rotonde aan de Statenlaan is het weer raak. Hoe de fietsen zo hoog in de palen komen, is niet duidelijk. "Ik denk dat ze bij elkaar op de schouders klimmen, elkaar een zetje geven en dan gaat de fiets omhoog. Het is heel hoog", zegt een man die in de straat woont. Een buurvrouw hoort jongeren soms middag in de nacht terugkomen van het stappen. Als ze 's ochtends wakker wordt, hangt er weer een fiets in de paal.

"Het is een kwajongensstreek."

"Ik vind het wel grappig. Ik snap niet dat ze het durven, maar het is gewoon een kwajongensstreek", lacht ze. Van de buurman heeft ze zelfs vernomen dat de jongens laatst zelf de fiets weer uit de paal hebben gehaald. Andere keren moest de gemeente de fietsen uit de palen laten halen. De kosten voor het weghalen van de fietsen lopen op tot zo'n vierhonderd euro per keer, laat de gemeente weten. De brandweer heeft een aantal keer geholpen. De gemaakte kosten om de fietsen weg te halen, liggen tot nu toe op zo'n 1200 euro.

De gemeente heeft eerder ook stekels geplaatst rondom de palen om te voorkomen dat het nog een keer gebeurd. Dat heeft alleen niet geholpen. De gemeente gaat tijdens werkzaamheden waar een hoogwerker voor nodig is, zorgen dat de fietsen worden weggehaald. Door de vakantieperiode kunnen ze niet zeggen wanneer dat is. Een andere buurtbewoner vindt het na zoveelste te ver gaan. "Ik vind het vandalisme. Het kost de maatschappij een hoop geld", zegt hij. "Ik vraag me ook af van wie de fietsen zijn." Een buurvrouw kan om de grap lachen, maar hoopt wel dat de fietsen heelhuids uit de palen komen. "Ik vind het zielig voor de mensen van wie de fietsen zijn", zegt ze.

"Het is een soort mysterie geworden."

Een buurman vraagt zich vooral af hoe de daders het voor elkaar krijgen. "Het gebeurt heel onopvallend en is voor ons een soort mysterie geworden. Hoe kan het dat er nooit iemand voorbij rijdt als het gebeurt", zegt hij. Het is de vijfde keer in korte tijd dat er een fiets op een vreemde plek belandt. Zo hing er vorig jaar januari een fiets op zo'n vijf meter hoogte in een wegbewijzeringspaal op de rotonde van de Spoorlaan en Stationsstraat. De gemeente heeft de fiets toen na een paar dagen weg laten halen met een hoogwerker. Op dezelfde rotonde was het in april van dit jaar opnieuw raak en gingen er zelfs twee fietsen en een dranghek de lucht in. Begin juli hing een fiets op de kop aan een ANWB-paal bij de Remise in Drunen. Niet veel later lag er een fiets op een bushokje aan de Admiraalsweg.

De gemeente vermoedt dat het om dezelfde 'grappenmakers' gaat, maar sluit niet uit dat anderen het gedrag kopiëren. Het is niet duidelijk waar de fietsen vandaan komen en of de eigenaren ze terug hebben gekregen, nadat ze uit de paal zijn gehaald. De fietsen leveren geen gevaar op voor het verkeer.

Foto: Jan Peels