Anti-azc demonstranten krijgen rekening gepresenteerd na gooien met eieren

Drie anti-azc demonstranten die in maart eieren tegen het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel gooiden, moeten nu de schoonmaakkosten betalen. Samen moeten ze een factuur van bijna 2780 euro aftikken. De actiegroep Geen AZC in Berlicum heeft nul begrip voor de factuur. De gemeente denkt daar anders over.

In de avond van donderdag 20 maart verzamelt een grote groep betogers zich bij het gemeentehuis in Sint-Michielsgestel, de gemeente waar Berlicum onder valt. Ze bekogelen het gemeentehuis met eieren. Die nacht wordt er ook nog brand gesticht op de plek in Berllicum waar het azc moet komen en de volgende ochtend hangen er op die plek varkenspoten aan het hek.

"Nu komt de gemeente ook nog met deze factuur aanzetten. Dat is toch raar?"

De actiegroep Geen AZC in Berlicum is die avond vertegenwoordigd bij het gemeentehuis, maar zegt ‘geen idee’ te hebben waarom er nu opeens schoonmaakkosten op het drietal worden verhaald. “Na het protest in maart werden er politieboetes uitgedeeld voor het gooien van de eieren", zegt een woordvoerder van de groep woensdag. "Die boetes hebben we samen met alle demonstranten betaald. Maar nu komt de gemeente ook nog met deze factuur aanzetten. Dat is toch raar?"

Een woordvoerder van de gemeente Sint-Michielsgestel legt uit dat het simpelweg gaat om de totale gemaakte schoonmaakkosten. "Ei kan erg hardnekkig zijn. Als dat indroogt krijg je flinke schoonmaakkosten. Het bedrag behelst alle gemaakte schoonmaakkosten, en die kosten worden verhaald op de mensen die door de politie zijn herkend op bewakingsbeelden."

"Kosten verhalen op drie mensen, dat vinden wij niet eerlijk."