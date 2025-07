Imker Karin kan het niet geloven, bijenkast voor de tweede keer leeggeroofd

Voor de tweede keer in een paar dagen tijd is een bijenkast van Karin van Roosendal-Van Eijk uit Heijningen leeggeroofd en omver getrapt. Volgens de imker kan dat geen toeval zijn en gaat het om een bewuste actie. Het is maar de vraag of het volk van zo'n 60.000 bijen de aanval gaat overleven. "Dit is gewoon moord", zegt Karin.

De bijenkasten staan langs een maïsveld aan de Oude Appelaarsedijk in Fijnaart. “Bij vrienden van ons. De bijen kunnen dan helpen met de bestuiving”, legt Karin uit aan ZuidWestTV . Vorige week werd Karin gebeld dat een van de kasten was omgetrapt. Maandagochtend werd ze weer gebeld, met hetzelfde nieuws.

Het is nog maar de vraag of het bijenvolk – dat bestaat uit een koningin en zo’n 60.000 bijen – dit gaat overleven. “Toen we de kast op zijn plaats terugzette, waren ze echt niet vriendelijk. We zijn verrot gestoken. De bijen zijn heel erg gestrest. Waarschijnlijk is dit volk ten dode opgeschreven. Het is maar afwachten of de koningin nog leeft. Dit is gewoon moord.”

Om de andere bijen te beschermen, is nu besloten om de kasten weg te halen van het perceel in Fijnaart. “We gaan ook aangifte doen”, stelt Karin. Daarnaast probeert ze zoveel mogelijk aandacht te geven aan de gebeurtenissen via sociale media. “Je hart huilt om zoiets. Waarom doet iemand dit? Als je honing niet kan betalen, kom dan gewoon naar ons toe. Maar ga geen heel volk vermoorden. Dit is écht een bewuste actie geweest.”