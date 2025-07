Man (73) bedreigt ex en haar zonen: 'Blij dat de baby dood is'

Waar het precies misging, is niet helemaal duidelijk. Maar na een jarenlang huwelijk sloegen bij de 73-jarige Trevor D. uit Teteringen de stoppen door. Hij bedreigde zijn ex, haar zonen én de kopers van hun cafetaria in Prinsenbeek.

Giftige relatie Zijn vrouw had 28 jaar een friettent in Prinsenbeek en 23 jaar lang hielp hij mee. Ergens ging het fout en werd de relatie zeer giftig. Niet alleen de vrouw, die hij bijvoorbeeld 'geesteszieke koe' noemde, moest het ontgelden, maar ook haar twee zonen. En ook de kopers van de friettent en het huis erboven deugden volgens Trevor van geen kant en kregen te maken met de beledigende en bedreigende berichten van Trevor.

Kortom, veel doodswensen, beledigingen en beschuldigingen en ook reed de man vaak langs bij zijn ex en ook bij haar nieuwe vriend. In de rechtszaal bleek woensdag uit niets dat de geboren Engelsman er nu anders over denkt. Op elke vraag van de rechters kwam er weer stoom uit zijn oren over alles wat hém was aangedaan.

‘Hoer, oplichter, dief, belastingontduiker. Ik sla je tanden eruit en je kop tot moes’, waren slechts een paar van de beledigingen via app, Facebook en e-mail die Trevor in 2022 en 2023 naar zijn ex en haar familie en de kopers van de friettent stuurde, zo bleek woensdag in de rechtbank in Breda. Diepste dieptepunt was misschien wel dat hij blij was dat de baby dood was toen de schoondochter van zijn ex een miskraam had gehad.

De voorzitter van de rechtbank had moeite om antwoorden uit Trevor te krijgen, want hij was vooral bezig met wat hém was aangedaan. De officier vatte het netjes samen: “Ik zie uw verdriet, maar dit is niet de oplossing. Wat iemand ook doet, wat u hebt gedaan mag gewoon niet.”

Trevor is boos, verdrietig en rancuneus en de belangrijkste eis van de officier van justitie was misschien wel het contact- en locatieverbod. Trevor mag niet meer in de buurt van zijn ex komen en ook niet bij haar zonen of de friettent in Prinsenbeek, waar nu nieuwe mensen de scepter zwaaien.

Opvallend is dat Trevor D. in de afgelopen veertien jaar al vele malen voor stalking is veroordeeld en ook regelmatig in de cel zat. Hij wil niet meewerken aan begeleiding door de reclassering en dat maakt bijvoorbeeld een taakstraf of hulp erg lastig.

Eis offcier

Van de officier hoeft de 73-jarige Trevor niet de cel in. Ze eiste 120 dagen cel, waarvan 117 dagen voorwaardelijk, die hij moet uitzitten als hij weer in de fout gaat. De drie dagen die Trevor zou moeten zitten, heeft hij al uitgezeten in voorarrest. Daarnaast vindt de officier dat Trevor vijf jaar lang niet in de buurt van zijn slachtoffers mag komen of contact mag zoeken.

Of de woede van Trevor nu wat is gezakt, na al die jaren, bleek niet echt tijdens de zitting. Wel werd Trevor emotioneel toen hem werd gevraagd of hij zijn ex nu wel los kan laten. “I have to (red. dat moet ik)”, antwoordde de Engelsman snikkend. “Ik hield van mijn vrouw, maar haar familie strooide zand in de motor. Zij is de enige vrouw waar ik ooit van heb gehouden. Nooit gedacht dat zij zo’n Judas kon zijn.”

In zijn laatste woord verviel Trevor weer in zijn oude gewoonte. Iedereen had het fout gedaan, van zijn ex tot de wijkagent. En niemand had hem geholpen, ze spanden allemaal tegen hem samen. Als hij dan iets zei, werd hem dat nagedragen. Maar de voorzitter vond het genoeg en sloot de zitting. De rechtbank moet oordelen over de feiten en niet over de pijn van Trevor.

De uitspraak in deze zaak is op 6 augustus.