Bouw van megastal kan doorgaan, Raad van State veegt bezwaren van tafel

De bouw van een nieuwe stal voor ruim achtduizend varkens aan de Rooije Hoefsedijk in Gemert kan doorgaan. De Raad van State heeft dit woensdag bepaald. Hiermee lijkt een eind te zijn gekomen aan een voortslepende discussie. Omwonenden maken zich al jaren zorgen over deze plannen, omdat die tot stankoverlast en gezondheidsklachten zouden leiden. Stichting Mens en Dier had de zaak namens hen aangespannen.

Volgens de Raad van State neemt de varkenshouder voldoende maatregelen om de uitstoot van ammoniak en stikstof binnen de perken te houden. Nu er groen licht is gegeven, is de weg voor het familiebedrijf van Janny en Joep Jans vrij om een eindje verderop een hypermodern complex te bouwen. De investering die hiervoor nodig is, willen ze terugverdienen door het aantal dieren dat het gaat houden te verdubbelen.

"We zijn erg blij met de uitspraak van de Raad van State."

Jaren geleden al kondigden zij aan om hiervoor hun verouderde varkensstallen aan dezelfde straat te gaan slopen. Of dat echt gaat gebeuren, is de vraag. "Voor nu zijn we erg blij met de uitspraak van de Raad State", laat Janny Jans weten. "maar wat we nu gaan doen, daarover moeten we nog nadenken. De situatie nu is heel anders dan die van vijf jaar geleden toen we voor deze plannen een vergunning kregen. Alles ligt sindsdien stil."