Waarom Steve Harris van Iron Maiden zo dol is op dit Brabantse dorpje

Hij speelt woensdagavond voor een bijna uitverkocht GelreDome in Arnhem. Maar eerst voetbalde bassist Steve Harris van heavy metal-band Iron Maiden nog in Wintelre, tegen de Brabantse boeren van VV DEES. De 52-jarige Wout van Loon uit Wintelre was initiatiefnemer van de wedstrijd. Hij is bevriend met Harris en het voetbalspektakel is inmiddels een traditie.

Wout is al jaren fan van Iron Maiden. Dertig jaar geleden ontmoette hij Steve Harris op vakantie in Portugal. "Hij had er een café en daar gingen mijn maten en ik naar binnen. Toen kwam hij ook binnen gewandeld", weet Wout nog. "Het klikte meteen omdat we beiden van heavy metal en voetbal houden." Een jaar later herkende Harris Wout bij een fanclubdag. Later maakten ze een praatje na het concert en zo begon het.

"Na een tijdje hoor je er gewoon bij en had ik er een vriend bij." En nu, 30 jaar verder, speelden Harris en zijn vriendenteam voor de zevende keer een potje voetbal in Wintelre, waar Wout vandaan komt. Wout als keeper, Harris als links midden.

"Als ze in Nederland of in België optreden, komt Harris eerst naar Wintelre om te voetballen." En dat bevalt de Engelse bassist wel. "Ik stelde ooit voor om een in het PSV-stadion te voetballen. Dat was bijna rond, maar Harris voetbalde liever gewoon in Wintelre."

Buiten basgitaar kan Harris ook best aardig voetballen vertelt Wout. "Hij heeft supergoed inzicht en hij kan goed passen. Alleen zijn schot wordt minder krachtig. Maar hij heeft zeker talent. Hij is vroeger zelfs bijna prof geworden. Hij heeft bij West Ham United in de jeugd gespeeld. En hij zit natuurlijk vol energie."

"Zijn mentaliteit is dezelfde als de onze", gaat Wout verder. "Brabantse nuchterheid, zal ik maar zeggen. Daarom klikt het zo goed. Hij had zó in Wintelre kunnen wonen. Hij zou wat opvallen met zijn haren, maar zijn gedrag is hetzelfde."

Er wordt trouwens niet alleen in Brabant gevoetbald. In elke stad waar Iron Maiden optreedt voetbalt de bassist eerst een potje met zijn team. Omdat Wout deel uitmaakt van het team reist hij dus ook heel wat af. "Ik ga mee met zes wedstrijden door heel Europa. Ik heb gespeeld in Spanje bij Atletico Madrid, in Engeland bij West Ham United, vorige week in Duitsland en ook in Stockholm", somt hij op. "Volgende week ga ik naar Polen. En in dit rijtje hoort natuurlijk ook Wintelre thuis."

In die steden gaat Wout ook naar de concerten van zijn vriend. "Dat verveelt nooit." Ook woensdagavond is Wout er weer bij. En dit keer niet alleen: het hele elftal van VV DEES is uitgenodigd.

