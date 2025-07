Streeklikeuren komen vaak uit… een heel andere streek

Veel Brabantse streeklikeuren worden niet gemaakt in de streek die ze promoten, zo ontdekte Omroep Brabant. Zo komt de ‘Echte Bosschebol Likorette’ zelfs uit de provincie Zeeland en ook ‘de smaak van de Kempen’ blijkt buiten deze streek gemaakt te worden. De reden? Drankjes maken is nou eenmaal best ingewikkeld: "In Brabant konden we geen partij vinden."

Omroep Brabant bekeek (en proefde) meerdere likeuren die verkocht worden als ‘streeklikeur’: een lokaal product dat de smaak en cultuur van een bepaalde regio zou moeten representeren. Het zijn vaak gegeven cadeautjes en ook lokale horecazaken schenken en verkopen veel van de drankjes. Bossche Draak komt uit…

De exacte herkomst blijkt vaak een andere te zijn dan de marketing rond deze drankjes doet vermoeden. Zo wordt het Moeierboompke, vernoemd naar een oude boom in het centrum van Etten-Leur, vervaardigd bij Zuidam Distillers, 35 kilometer verderop in Baarle-Nassau. En wie denkt dat De Bossche Draak wel in de stad van de beroemde fontein gemaakt moet worden, heeft het mis. “In Brabant konden we geen partij vinden die het kon maken”, zeggen de bedenkers van het drankje, die zelfs uit moesten wijken naar een andere provincie. Welke provincie, dat blijft helaas onduidelijk

Hoe smaakt de Kempen?

Het zijn niet de enige streeklikeur-makers die liever niet aan de grote klok hangen waar hun drankje precies vandaan komt. “Wij verstrekken hierover geen informatie en hebben verder ook geen interesse”, antwoordt de verkoper van het Kempisch Kwartierke bijvoorbeeld op vragen van Omroep Brabant. De Kempen zijn trouwens goed vertegenwoordigd als het gaat om streeklikeuren. Zo is ’t Nipperke uit Eersel misschien wel een van de bekendste van onze provincie. Al wordt dit drankje, met als ondertitel ‘De smaak van de Kempen’, helemaal niet in de Kempen gemaakt: Jonkers Distillers in Tilburg neemt de productie voor zijn rekening.

Krabbelèr (Foto: Streekomroep ZuidWest)