Explosie bij woonhuis, voordeur vernield na harde klap

Bij een huis aan de Willem Barentzstraat in Breda is in de nacht van woensdag op donderdag een explosief afgegaan. De voordeur raakte door de klap zwaar beschadigd. Hulpdiensten kwamen ter plaatse, ook een bomverkenner van de politie werd ingezet om te controleren of alles veilig was.

De explosie klonk om tien over drie in de nacht. De politie kwam met vier voertuigen naar het huis. Zij hebben aangebeld bij buurtbewoners om eventuele videobeelden op te vragen. Het huis werd met lint afgezet. Voor zover bekend raakte er bij de klap niemand gewond.

Foto: Perry Roovers / Persbureau Heitink

