Onsmakelijk tafereel: vrachtwagen vol vlees kantelt op straat

Een vrachtwagen vol varkensvlees is in de nacht van woensdag op donderdag gekanteld op de Anthony Fokkerweg in Eindhoven. De truck raakte van de weg nadat de lading was gaan schommelen. In de vrachtwagen hing een grote hoeveelheid varkensvlees. De bestuurder kwam met de schrik vrij.

De chauffeur was naar eigen zeggen nog maar tweehonderd meter verwijderd van z'n eindbestemming toen het mis ging. Hij had het varkensvlees vlak daarvoor opgehaald bij een slachthuis in Boxtel.