Snelweg A27 weer open na dodelijk ongeval, nog wel snelheidsbeperking

De A27 bij Raamsdonksveer is in beide richtingen weer open. Dat blijkt uit de verkeersinformatie van Rijkswaterstaat. Woensdag gebeurde er een ernstig ongeluk op de A27 waarbij een 59-jarige bestuurder uit Etten-Leur om het leven kwam. De weg werd in beide richtingen afgesloten.

De weg is rond vijf uur donderdagochtend vrijgegeven. In de rijrichting van knooppunt Hooipolder naar Oosterhout is op de plek van het ongeval de snelheid nog wel teruggebracht naar negentig kilometer per uur. Dat komt omdat de staanders van de vangrail nog vervangen moeten worden, zo meldt een weginspecteur.

De reparatie van de vangrail is een tijdelijke oplossing (foto: Weginspecteur Ivo / X)

Een vrachtwagen reed woensdagmiddag in de richting van Gorinchem door de vangrail heen. De bestuurder kwam op de andere weghelft in botsing met een bestelbus. De bestuurder van deze bestelbus overleed. Ook de 51-jarige vrachtwagenchauffeur raakte ernstig gewond. De snelweg lag vol met puin van de crash. Naast bergingswerkzaamheden moest er ook olie van de weggehaald worden en de vangrail moest worden gerepareerd. Bekijk hier de beelden van de ravage na het ongeval: