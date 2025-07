Rampspoed Van Gerwen houdt aan, nu al uitgeschakeld in Blackpool

Michael van Gerwen is bij het World Matchplay in Blackpool al in de tweede ronde uitgeschakeld. De 36-jarige darter uit Vlijmen ging ten onder tegen de Noord-Ier Josh Rock: 11-13.

De als derde geplaatste Van Gerwen begon sterk en ging met een voorsprong van 4-1 pauzeren. Hij behield het initiatief tot 9-6, waarna de wedstrijd kantelde. Rock won vier legs op rij en nam de leiding. Van Gerwen kwam langszij tot 10-10 met een finish van 138.