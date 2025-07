Meisje (8) gewond op Tilburgse Kermis, attractie voorlopig gesloten

Een 8-jarige meisje is woensdagavond gewond geraakt bij een attractie op de Tilburgse Kermis. Ze brak haar enkel bij de Mega Slide die op de kruising van de Paleisring en het Koningsplein staat. De 14 meter hoge glijbaan is direct na het incident gesloten en blijft dicht tot de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit onderzoek heeft gedaan naar de veiligheid.

Het meisje komt uit België en ging woensdagavond rond kwart over elf van de glijbaan toen het misging. Hoe dat heeft kunnen gebeuren, is niet duidelijk. Bezoekers kunnen met een speciaal matje waar de voeten in moeten van de Mega Slide glijden.