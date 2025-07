Steeds meer mensen wonen op een vakantiepark

Slapen op een vakantiepark voor een weekendje weg is al lang niet meer de enige reden om op zo'n park te verblijven. Het aantal mensen dat op een vakantiepark woont, is toegenomen in het tweede kwartaal van 2025. Er wonen in Brabant in april 9170 mensen op een vakantiepark, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat zijn er 220 meer dan het jaar ervoor.

Het aantal mensen dat fulltime op een vakantiepark woont, zal in werkelijkheid hoger liggen. Veel mensen staan er niet ingeschreven, uit angst voor controles en boetes. Deze mensen zijn niet meegenomen in de cijfers, maar wonen er wel.

In Nederland staan in totaal bijna 60.000 mensen ingeschreven op een woonadres op een vakantiepark. In 2024 waren dat er ongeveer 59.200, blijkt uit cijfers van het CBS. Brabant is met 9170 ingeschreven mensen op vakantieparken goed voor ongeveer 15 procent van het totaal in Nederland. Alleen in Gelderland staan meer mensen ingeschreven.

Permanent wonen in een vakantiehuisje is in Nederland verboden, maar toch komt het regelmatig voor dat mensen het hele jaar door in deze huisjes zitten. Dat komt onder meer door het huizentekort.

In Baarle-Nassau staan relatief de meeste mensen ingeschreven op een vakantiepark. Per 10 duizend inwoners gaat het om bijna 670 mensen. Dat aantal is het laagst in de gemeente Tilburg. Daar staat per 10 duizend inwoners één persoon op een vakantiepark ingeschreven. In Breda zijn het er vijf per 10 duizend.

Van 13 gemeenten zijn geen cijfers beschikbaar.

Schulden

Van alle mensen die ingeschreven staan op een vakantiepark was in Brabant 15 procent 25 jaar of jonger.

Wonen op een vakantiepark is in veel gevallen een noodoplossing, omdat mensen door bijvoorbeeld financiële problemen buiten de reguliere woningmarkt vallen. Het aantal mensen dat met schulden op een vakantiepark ingeschreven staat ligt hierdoor relatief hoog. 13 procent van de bewoners van een Brabants vakantiepark had een problematische schuld. 8 procent van de mensen ontving een bijstandsuitkering en/of een werkloosheidsuitkering.

Legaal

Als het aan demissionair minister Mona Keijzer voor Wonen ligt, wordt wonen in een vakantiehuisje de komende tien jaar legaal. De demissionair minister hoopt zo de woningnood deels in te dammen.

Zij vroeg in december aan gemeentes om te stoppen met optreden tegen mensen die in een vakantiehuisje wonen. Er is een aantal gemeentes dat de fulltime bewoning van een vakantiehuisje door de vingers ziet, maar er zijn ook gemeentes die streng handhaven.