Oud-brandweerman Wilfred gaat enorme brand bij buren te lijf met tuinslang

Wilfred Clermonts (57) stond woensdagavond als eerste, gewapend met een tuinslang, bij de brand in een schuur bij zijn buren in Nederwetten. Op het eerste gezicht leek het weinig af te doen aan de vuurzee, want de schuur ging volledig in vlammen op, maar met zijn tuinslang wist de gepensioneerd brandweerman iets belangrijks te voorkomen.

22 jaar zat hij bij de vrijwillige brandweer in Nuenen, twee jaar geleden ging hij met pensioen. Wilfred, in het dagelijks leven chef-kok in z’n eigen brasserie, twijfelde woensdagavond dan ook geen moment toen hij twee knallen hoorde en zwarte rook zag twee deuren verder. "Ik wist genoeg, dan ga je gewoon instinctief aan de gang met wat je geleerd hebt." Hij belde 112 en rende naar de brand. Z’n oude kloffie uit zijn tijd als brandweerman lag wel voor het grijpen thuis, maar trok hij in alle haast niet aan. Een andere buurman kwam met een tuinslang op de proppen. En zo stond Wilfred woensdagavond op z’n badslippers en in korte broek een brand te blussen. "Dat was het enige dat we op dat moment konden doen."

Met het water uit de tuinslang wilde hij vooral voorkomen dat het vuur oversloeg naar het huis. "Ik heb me gericht op het koelen van de rookgassen, zodat het vuur niet zou overslaan." Dat huis stond op anderhalve meter van de brand. In de schuur lagen exploderende gasflessen. "Ik wist wat ik deed, ik stond uit de springlijn en verdekt opgesteld achter een boom. Een gasfles springt altijd in een bepaalde lijn. De plek waar hij door naar buiten kon, was de garagedeur. Daar ga je dan niet voor staan." Bekijk hier beelden van de brand:

Wilfred Clermonts.

Wilfred heeft in totaal zo’n zes minuten geblust met de tuinslang totdat de brandweer uit Nuenen kwam. "Dat waren m’n oud-collega’s. Als zij aankomen met de brandweerslang, doe ik een stapje terug. Ik heb ze nog wel even geholpen met de watervoorziening, zodat ze zo snel mogelijk aan de gang konden." Zijn actie met de tuinslang is in ieder geval heel zinvol geweest, stelt Wilfred zelf, maar ook de brandweer. "Door de rookgassen te koelen, is voorkomen dat het oversloeg naar het huis. Volgens mij waren de buren daar ook heel blij mee", zegt Wilfred met een lach. Ook een woordvoerder van de brandweer beaamt dat. "Je kunt met een tuinslang ongeveer vijf vierkante meter continu koelen. Deze meneer heeft ingezet op voorkomen van verdere schade. Daaruit blijkt wel dat hij kennis en kunde heeft van ons vakgebied. Mensen die geen verstand hebben van blussen, richten het water rechtstreeks op het vuur. Maar bij zo'n brand is zoveel water nodig, dan is blussen met een tuinslang onbegonnen werk."

Foto: Persbureau Heitink.

Foto: Persbureau Heitink.

De ravage na de brand (foto: René van Hoof).