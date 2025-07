Familie dankbaar voor steun na gewelddadige dood Jessica: 'Enorm geschokt'

De gewelddadige dood van de 38-jarige Jessica in haar woning in Vlijmen vorige week maakt veel los. Haar familie laat via Namens de Familie (onderdeel van Slachtofferhulp) weten dankbaar te zijn voor alle steun. Ze hopen nu rust te krijgen om het verlies te verwerken.

In de Parklaan in Vlijmen lopen een week na de gewelddadige dood van Jessica twee medewerkers van de gemeente Heusden en de woningcorporatie rond om vragen te beantwoorden van bewoners en verhalen aan te horen. Enkele mensen maken daar gebruik van. Een jonge buurvrouw vertelt dat ze Jessica niet goed kende, maar wel af en toe met haar een praatje had gemaakt. "Het raakt me steeds meer", zegt ze terwijl ze vecht tegen haar tranen. "Het doet iets met mijn veiligheidsgevoel. Ik woon hier maar alleen."

Donderdagavond werd Jessica zwaargewond in haar woning gevonden door de politie. Buren hadden die gealarmeerd omdat ze geschreeuw uit de woning hoorden, gevolgd door een oorverdovende stilte. Uren later overleed Jessica in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Haar 35-jarige vriend, met wie ze sinds begin dit jaar een relatie had, is aangehouden en zit vast op verdenking van doodslag.

Jessica werkte in een zorginstelling in Vught. Haar collega's reageren zeer aangedaan op het nieuws. In de zorginstelling is een herdenkingshoekje ingericht waar collega's en vrienden bij haar dood kunnen stilstaan. Bij dat hoekje -en ook bij het huis van Jessica- worden massaal bloemen gelegd. "We beseffen nog nauwelijks wat er is gebeurd", zegt de organisatie in een statement op Facebook. "Onze gedachten gaan uit naar haar kinderen en ouders. We wensen hen alle kracht toe in deze moeilijke tijd."

Respect en rust

De familie van Jessica is dankbaar voor alle steun. "We zijn vanzelfsprekend enorm geschokt door het verlies van onze lieve Jessica", schrijven ze. "We danken iedereen die in de afgelopen dagen zijn of haar steun aan ons heeft betuigd."

De komende tijd hoopt de familie op rust om het verlies te kunnen gaan verwerken. "Ook tijdens de komende uitvaart willen we graag in alle rust, dus zonder media, afscheid kunnen nemen van onze Jessica. We hopen dat deze wens wordt gerespecteerd."

Femicide

Jessica was die week de tweede vrouw die werd omgebracht door haar (ex-)partner. Twee dagen eerder werd de 39-jarige Joeweela uit Eindhoven op straat doodgeschoten door haar ex-man. Dat gebeurde in Gouda, waar ze in een Blijf van m'n Lijfhuis zat.