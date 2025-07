Man rijdt in op twee politiepaarden, bekijk hier nieuwe beelden

Tumult, een gil en een harde klap. Robbie en Sanne stonden er woensdag bij toen een man met zijn bestelbusje opzettelijk op twee politiepaarden inreed in de Hinthamerstraat in Den Bosch. "Het was best wel heftig om te zien als je erbij staat", vertelt beveiliger Robbie. Op recent gedeelde beelden is nog beter te zien wat er allemaal gebeurde.

De paarden hielden flinke schrammen over aan de aanrijding. De verdachte sloeg op de vlucht, maar werd later buiten de stad aangehouden. Hij wordt verdacht van poging tot doodslag, rijden onder invloed, doorrijden na een ongeval en het beledigen van een agent. Zijn bestelbus is in beslag genomen.

Robbie Blikman, beveiliger van coffeeshop Meetpoint, zag alles gebeuren vanaf de overkant: "Ik zag wat tumult en dacht: ik ga even kijken, misschien kan ik wat doen." Volgens hem maakte de man een opmerking richting de politie, waarna de agenten hem wilden aanspreken.

De politiepaarden gingen voor zijn wagen staan. De man stapte in zijn auto. "Hij rijdt achteruit en rijdt als een gek op die politiepaarden in. Het was best een klap. Zoiets is best wel heftig om te zien als je erbij staat."

Vooral de paarden doen Robbie wat. Hij vindt het 'belachelijk' dat de man tegen een 'onschuldig beest' inrijdt. "Het is gewoon een raar persoon, denk ik." Hij zag wel meteen dat het met de agenten meeviel. "Ik hoop dat hij een flinke straf krijgt hiervoor."

Bananen

Sanne Schoormans werkt in de ijswinkel waar de verdachte net voor het incident nog binnen was. "Hij vroeg om een ijsje en of we bananen hadden", vertelt ze. "Maar die hadden we niet. Toen zei hij: 'Ik heb genoeg bananen'. Dat vonden we al een beetje een rare opmerking, maar we zochten er verder niks geks achter."

De man ging op het terras ernaast zitten. Kort daarna verschenen de politieagenten te paard. "Wij dachten: die zijn gewoon aan het patrouilleren, niks geks. Dus wij dachten: leuk, even kijken." Ze zag via de weerspiegeling hoe de man een opmerking maakte, onrustig werd, heen en weer liep en uiteindelijk in zijn auto stapte.

Schreeuw

"Toen hoorden we een hele harde klap. De politieman schreeuwde. Op dat moment vond ik het wel heftig." Omdat een van de agenten snel van zijn paard stapte, dacht ze dat het meeviel. "We zeiden nog tegen elkaar, die is flink goed getraind. Hij maakte zich vooral veel zorgen om het paard, dus hij bleef echt bij het paard staan."

De schreeuw blijft haar bij: "Die hoor ik nog af en toe terug. Het was natuurlijk ook een heftige gebeurtenis."