Man ernstig gewond door fietsongeluk, traumahelikopter opgeroepen

Op de Horst in Helmond is donderdagmiddag een man zwaargewond geraakt bij een fietsongeluk. De man botste met een andere fietsster bij TP Zonnedael. De man was er zo ernstig aan toen dat er een traumahelikopter werd opgeroepen.

Het ongeluk gebeurde rond kwart voor vijf bij de ingang van de tennis- en padelclub. Waar de man ernstig gewond raakte, bleef de vrouw waarmee hij botste ongedeerd.

Trauma-arts

De opgeroepen traumahelikopter landde vlakbij in een weiland. De trauma-arts is met het slachtoffer mee in de ambulance naar het ziekenhuis gegaan om de man tijdens de rit al te behandelen aan zijn verwondingen. De twee fietsers raakten elkaar precies in een bocht. Die is erg onoverzichtelijk door de spandoeken van de padelbaan.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.