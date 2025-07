Twee Zweedse verdachten drievoudige liquidatie Oosterhout vast in Nederland

Twee van de drie Zweden die verdacht worden van het doodschieten van drie mensen in Oosterhout afgelopen maart zitten nu vast in Nederland. De derde Zweed komt naar verwachting pas in augustus naar Nederland, omdat hij in Zweden eerst nog een straf moet uitzitten voor een geweldszaak.

Yasin, Yassin en een 25-jarige man kwamen om na een gewelddadige schietpartij aan de Loevensteinlaan in Oosterhout. Vorige maand werden drie Zweedse verdachten aangehouden in het buitenland. Tobias J. (28) werd in Duitsland gepakt en de 28-jarige Victoria K. en Sman O. (24) werden in Zweden aangehouden. De eerste twee zitten nu vast in Nederland. Tobias J. is donderdag voorgeleid aan de rechter-commissaris in Breda. Die heeft besloten zijn voorarrest met veertien dagen te verlengen. Volgens het Openbaar Ministerie wordt de Zweed verdacht van moord en doodslag. Victoria K., eveneens afkomstig uit Zweden, moet nog worden voorgeleid. Het is nog niet duidelijk waarvan zij wordt verdacht. Volgens het AD speelde zij mogelijk een ondersteunende rol, meldt de krant op basis van bronnen.

Bij de schietpartij op 28 maart kwamen twee slachtoffers direct om het leven. Een derde slachtoffer, een 25-jarige man die als bijrijder in een auto zat, overleed een maand later aan zijn verwondingen. De drie zouden zijn neergeschoten door professionele huurmoordenaars. Buurtbewoners reageerden geschokt na de drievoudige moord:

Zweedse verdachten

Zweden kampt de laatste jaren met een golf van bendegeweld, waarbij jongeren, soms nog minderjarig, worden ingezet om anderen te liquideren. Volgens Europol worden deze jongeren steeds vaker geronseld voor gewelddadige misdrijven over de grens. "De criminele netwerken misbruiken sociale media om contractaanbiedingen voor schietpartijen te plaatsen. Deze manier van werken wordt 'violence-as-a-service' (geweld-als-dienst) genoemd." Op deze manier blijven de grote drugsbazen zelf buiten beeld.