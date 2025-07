Auto's botsen frontaal op elkaar, een van de bestuurders opgepakt

Twee auto's zijn donderdag aan het einde van de middag frontaal op elkaar gebotst op de Berg in Nuenen. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd door de klap en de weg lag bezaaid met onderdelen. De bestuurder van de SUV raakte gewond bij het ongeluk, maar zou ook zwaar onder invloed zijn geweest.

De zilvergrijze SUV ramde rond half zes in het dorpscentrum van Nuenen vol de kleine Volkswagen Polo. Volgens omstanders was er met de bestuurder van deze Toyota 'geen normaal gesprek te voeren', zo erg zou hij onder invloed zijn geweest.

Geboeid afgevoerd Agenten hebben de man aangehouden en geboeid afgevoerd. Omdat hij gewond is geraakt bij de frontale botsing, moest hij eerst met de ambulance naar het ziekenhuis. Daarna zal gekeken wordt waarvan de man onder invloed was en hoe erg.

In zijn SUV werden verschillende flessen drank gevonden en ook een open pak met shotjes. Daarnaast was zijn auto al beschadigd voor de botsing op de Berg. Het is onduidelijk of de man tijdens zijn dollemansrit al andere voertuigen heeft geraakt voordat hij op de Volkswagen botste.

Total loss

De inzittende van de kleine personenauto bleef ongedeerd, maar zijn Volkswagen is waarschijnlijk total loss. De politie heeft de straat afgezet zodat een berger veilig de auto's kon meenemen. Dat kostte nog wel wat moeite omdat door de klap de auto's aan elkaar vast zaten.