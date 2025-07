Metershoge vlammen door felle bosbrand die mogelijk is aangestoken

Een felle bosbrand heeft donderdagavond een stuk natuur en hek aan de Vennenlaan in Oisterwijk verwoest. Een getuige zag een groepje jongeren wegrennen bij het oude terrein van het buitenzwembad het Staalbergven. Doordat de brandweer er snel bij was, werd voorkomen dat de brand zich kon uitbreiden.

De getuige zag rond zes uur eerst vlammen in het bos en daarna de jongeren wegrennen. Maar omdat de vrouw geen telefoon bij zich had, wilde ze eerst naar huis gaan om daar de brandweer te waarschuwen. Gelukkig kwam ze onderweg iemand tegen die wel een telefoon bij zich had en 112 kon bellen.

De vlammen sloegen hoog in de bomen, een naaldboom veranderde in korte tijd in een enorme fakkel. Door de regen van de afgelopen tijd is het risico op uitbreiding van natuurbranden onlangs verlaagd. Maar volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant kunnen naaldbomen inderdaad zeer snel en zeer fel branden waardoor er alsnog een grote natuurbrand kan ontstaan.

Rieten dak

Omdat de brandweer er snel bij was, kon voorkomen worden dat de overkapping van het oude buitenbad vlam vatte. Die is van riet en stond maar zo'n vijf meter van de bosbrand af. Het gebied dat in vlammen opging, bleef uiteindelijk zeer beperkt. De politie onderzoekt de zaak.