Domper voor Efteling-bezoekers: Danse Macabre dit weekend onverwachts dicht

Wie dit weekend naar de Efteling gaat, zal een bezoekje aan Danse Macabre noodgedwongen moeten overslaan. Bij de attractie is donderdagmorgen een storing ontstaan. Daardoor is de publiekstrekker, die sinds oktober vorig jaar open is, waarschijnlijk het hele weekend gesloten.

De afgelopen maanden treedt de ene na de andere storing op bij Danse Macabre, blijkt uit gegevens van Eftelstats. Dat een attractie, en zeker zo'n populaire als Danse Macabre, in de drukke zomermaanden dicht moet, is voor de Efteling en haar gasten een enorme domper. Onderhoud aan attracties wordt doorgaans nooit in het hoogseizoen gepland, maar eigenlijk altijd in de winter- en herfstmaanden.

Volgens de Efteling is er ook geen sprake van onderhoud. "Het gaat om een technische storing en we zijn nog op zoek naar de oorzaak", zegt woordvoerster Karin Koppelmans. Normaal gesproken worden technische storingen niet vermeld op de onderhoudspagina van het pretpark in Kaatsheuvel. "We hebben daar nu wel voor gekozen, omdat het zo'n populaire attractie is en we nog niet zeker weten wanneer die weer gerepareerd is", legt Koppelmans uit. "Dus we melden nu uit voorzorg dat Danse Macabre het hele weekend dicht blijft, maar wanneer die gerepareerd is, gaat de attractie ook meteen weer open. En we hopen dat dit zo snel mogelijk is."

Uit gegevens van Eftelstats blijkt dat Danse Macarbe sinds mei de attractie is die langste stil heeft gestaan vanwege storingen. "Mijn onderbuikgevoel zei van niet, maar het totaal komt uit op 3936 minuten", vertelt Jan van Kampen van Eftelstats. Hij monitort al jaren voor zijn website alle wachtrijen, storingen en onderhoudsperiodes van Efteling attracties. Sinds mei stond de populaire nieuwe attractie in totaal twee dagen en bijna achttien uur in storing terwijl de Efteling open was. De Vliegende Hollander stond ruim acht uur minder lang stil in dezelfde periode. Danse Macabre had de eerste maanden na de opening niet meer dan zes uur stil gestaan door storingen. "Sinds mei zie je dat dit is opgelopen naar ruim elf uur en langer", legt Van Kampen uit.

