Aanslag op huis van gemeenteraadslid veroorzaakt flinke schade

Een explosie heeft flink schade veroorzaakt aan het huis van het Hilvarenbeekse raadslid Gon Boers en haar man. In de nacht van woensdag op op donderdag was er een harde knal te horen bij de woning aan de Paardenstraat. Er raakte niemand gewond omdat het echtpaar niet thuis was tijdens de aanslag.

De ontploffing werd 's nachts door meerdere omwonenden gehoord, maar de schade werd pas later donderdagochtend opgemerkt waarna de politie werd gebeld. Wat er precies ontploft is, wordt nog onderzocht.

Schade binnen

Het lijkt erop dat het explosief door de brievenbus naar binnen is gegooid gezien de schade aan het huis. Het glad in lood boven de deur is beschadigd, maar binnen in de hal is de ravage groot.

Gon Boers is oprichter van de lokale partij HOI Werkt. De afgelopen gemeenteraadsverkiezingen behaalde de partij een absolute meerderheid van negen van de zeventien zetels in de raad van Hilvarenbeek.

De politie heeft donderdag zowel in het huis als de omgeving onderzocht en een buurtonderzoek gedaan. Maar van de dader ontbreekt nog ieder spoor.

Aanknopingspunten

Daarom is er een getuigenoproep gedaan door de politie. Iedereen die iets opvallends heeft gezien rond half vijf 's nachts, wordt gevraagd zich te melden. Ook camerabeelden of vermoedens van een dader of motief zijn welkom.