Explosie veroorzaakt flinke schade aan huis

Een explosie heeft flink schade veroorzaakt aan een huis op de Paardenstraat in Hilvarenbeek. In de nacht van woensdag op donderdag was er rond half vijf een harde knal te horen. Er raakte niemand gewond omdat de bewoners niet thuis waren.

De ontploffing werd 's nachts door meerdere omwonenden gehoord, maar de schade werd pas later donderdagochtend opgemerkt waarna de politie werd gebeld. Wat er precies ontploft is, wordt nog onderzocht.