Iwan S. (54) stak zichzelf en huis in brand: 'Ik niks, dan niemand niks'

"Ik steek mezelf in brand en het huis erbij." Dat zei Iwan S. (54) vorig jaar toen hij de politie belde. Hij zat in de problemen en miste zijn vriendin. Hij zag geen andere uitweg dan uit het leven te stappen. S. stak een krabpaal van de katten in brand en er ontstond een flinke brand. De officier van justitie vond dat de man niet helemaal toerekeningsvatbaar is en eiste een tbs-behandeling, mét dwang.

Iwan S. trok dat niet en koos er om kwart over acht ’s avonds voor om een eind aan zijn leven te maken. Maar door dat te melden aan de politie zorgde hij ervoor dat er binnen een paar minuten een heel leger aan hulpdiensten voor zijn huis stond. Iwan was vastbesloten en hield de politie en brandweer op afstand door te liegen dat hij een pistool had.

Groot was de schrik vorig jaar op 3 februari aan de Enzerink in Eindhoven-Zuid. De vriendin van Iwan was lag in het ziekenhuis en er speelde van alles: een huisuitzetting door drugs op zolder, een vriendin die daarop een overdosis had genomen en met wie hij geen contact meer kreeg en mensen die geld wilden zien.

De politie nam dat natuurlijk serieus en vuurde zelfs twee waarschuwingsschoten af, terwijl binnen de brand woedde. S. werd vervolgens door de brandweer nat gespoten op de eerste verdieping en een arrestatieteam wist hem daarna te overmeesteren.

Ondertussen werden zes huizen in het rijtje ontruimd. Een van de buren had ALS en lag aan de beademing in bed, maar moest in allerijl het huis uit door brandgevaar. De schrik en de verontwaardiging was dan ook groot in de straat.

Zwakbegaafd en borderlinestoornis

Iwan S. had het hoogste woord in de rechtszaal. Na veertien maanden behandeling op de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Vught vond hij dat het een stuk beter met hem ging.