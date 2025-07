Tilburgse Kermis: monument van kermis verstopt • prijzen uitgereikt

De komende dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en zijn geluk beproeven bij de grijpautomaat. Van 18 juli tot en met 27 juli vindt de grootste kermis van de Benelux plaats in het centrum van de stad. In dit liveblog kun je meegenieten van de tweede vrijdag op de Tilburgse Kermis.

16.45 - Alle blikjes verzamelen

Op de Tilburgse Kermis wordt veel gedronken. Flesjes en blikjes waar statiegeld op zit zijn er in overvloed en daar maakt Teun van Maurick (58) uit Tilburg handig gebruik van. "Ik verdien er zo'n 60 euro per dag", vertelt hij vanuit zijn scootmobiel. Teun kan door zijn gezondheidsproblemen niet werken, dus dit zijn leuke bijverdiensten. Op sommige dagen komt er meer binnen dan andere dagen. "Maar ik doe het ook om het sociale. Kinderen komen een blikje naar me brengen. Dat is toch leuk."

Teun verzamelt blikjes en flesjes op de kermis.

15.30 - Kermismonument niet in de spotlight

Op het NS-plein staat een bronzen beeld van een carrousselpaardje. Dit is hét symbool van de grootste kermis van de Benelux. In de volksmond staat het beeld bekend als kermispèrd. Je zou denken dat tijdens de Tilburgse Kermis juist dit beeld in de picture staat, maar dat valt vies tegen.

De gemeente heeft beloofd de pallets weg te halen zodat het beeld iets minder tussen het hout verstopt staat.

13.15 - Kermisprijzen uitgereikt

Elk jaar worden er weer kermisprijzen uitgereikt. Het publiek heeft gestemd en de kermisjury ook. Dit zijn de winnaars: - Publieksprijs: The Phantom

- Grootvermaakprijs: Fortress Tower

- Meest opvallende attractie: Kaleidoscope

- Beste kinderattractie: Splash Duck

- Duurzaamheidsprijzen: Maximus, Ambachtelijke Paling& Vishandel en Churroskraam

- Beste oefeningszaak (behendigheid): The Arcade Zone

- Lekkerste eetkraam: Grand Candy Express

- Nostalgieprijs: Poffertjeskraam

- Leukste familie-attractie: Crazy Clown 12.10 - Ferry van de Zaande achter de kassa

De enige echte Ferry van de Zaande mag aan de knoppen van de Crazy Jumbo zitten. Al is zijn favoriete attractie toch wel echt 'dunne Vomit'.

