Tilburgse Kermis: prijzen uitgereikt • Ferry van de Zaande achter de kassa

De komende dagen gaat Tilburg weer massaal oliebollen eten, over de kop in de booster en zijn geluk beproeven bij de grijpautomaat. Van 18 juli tot en met 27 juli vindt de grootste kermis van de Benelux plaats in het centrum van de stad. In dit liveblog kun je meegenieten van de tweede vrijdag op de Tilburgse Kermis.

13.15 - Kermisprijzen uitgereikt

Elk jaar worden er weer kermisprijzen uitgereikt. Het publiek heeft gestemd en de kermisjury ook. Dit zijn de winnaars:

- Publieksprijs: The Phantom

- Grootvermaakprijs: Fortress Tower

- Meest opvallende attractie: Kaleidoscope

- Beste kinderattractie: Splash Duck

- Duurzaamheidsprijzen: Maximus, Ambachtelijke Paling& Vishandel en Churroskraam

- Beste oefeningszaak (behendigheid): The Arcade Zone

- Lekkerste eetkraam: Grand Candy Express

- Nostalgieprijs: Poffertjeskraam

- Leukste familie-attractie: Crazy Clown 12.10 - Ferry van de Zaande achter de kassa

De enige echte Ferry van de Zaande mag aan de knoppen van de Crazy Jumbo zitten. Al is zijn favoriete attractie toch wel echt 'dunne Vomit'.

Wachten op privacy instellingen...