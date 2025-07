Arensman wel, Van der Poel niet naar Daags na de Tour in Boxmeer

De Touretappewinnaars Thymen Arensman en Jonathan Milan staan maandagavond aan de start van de 49e editie van de Daags na de Tour in Boxmeer. Ook Danny van Poppel uit Moergestel is van de partij. De Nederlandse kampioen verliet deze week de Ronde van Frankrijk, omdat zijn vrouw Stéphane Kox was bevallen van een dochter.

Het is de organisatie niet gelukt om Mathieu van der Poel vast te leggen. Hij stapte dinsdag uit de Tour vanwege een longontsteking. Een tegenvaller voor 'rondebaas' Pierre Hermans die speciaal naar Frankrijk was gereisd om Van der Poel te polsen. "Maar hij heeft meer tijd nodig om te herstellen."

"We zijn blij dat het grote talent Arensman bij ons aan de start staat."

Hermans is wel blij met de komst van Arensman. De 25-jarige Nederlander van Ineos Grenadiers won vorige week zaterdag een zware bergrit. Hermans: "We hebben Thymen tijdens de laatste rustdag nog persoonlijk gesproken. We zijn blij dat dit grote talent bij ons aan de start staat." De Italiaan Milan, die eveneens is gestrikt, schreef tot nu toe twee etappes op zijn naam. Twee dagen voor het einde van de Tour de France draagt hij de groene trui, als leider in het puntenklassement.

"We hopen dat hij dit in de laatste etappes kan vasthouden, zodat we hem als officiële drager van de groene trui mogen verwelkomen", zegt Hermans. Het onderhandelen is een waar spel, weet Hermans. "Iedere renner heeft een manager. Ik spreek de wielrenners vaak wel zelf aan. Maar het verdere contact gaat vervolgens via hun managers."

"Het is een beetje alsof de Tour eindigt in Boxmeer in plaats van in Frankrijk."

"We zijn hartstikke tevreden met de namen die naar de Daags na de Tour komen. Het is een beetje alsof de Tour de France eindigt in Boxmeer op maandag in plaats van in Frankrijk op zondag", grapt de rondebaas. Verschillende sponsors staan garant voor de vergoeding van de wielrenners die naar Boxmeer komen. "We betalen het niet zelf nee", zegt Hermans. "We hebben een budget van meerdere tonnen om mooie namen en publiekstrekkers te strikken voor Daags na de Tour." Hoeveel kost het om de renners naar Boxmeer te laten komen? "Sommige renners verdienen zes miljoen euro per jaar", weet hij. "Die komen dus niet voor duizend euro naar Boxmeer. De prijzen lopen wel op tot tienduizenden euro's voor de duurste wielrenners. Het budget is nu wel bijna op", zegt hij lachend. Ook streekfavoriet Tijmen Graat uit Maashees (die rijdt voor Team Visma | Lease a Bike), Elmar Reinders en Roel van Sintmaartensdijk zijn vastgelegd. Aan de Daags na de Tour doen ongeveer 35 wielrenners mee. De profkoers gaat om acht uur ’s avonds van start. Bij de vrouwenkoers is onder anderen Ellen van Dijk aanwezig. Die wedstrijd begint ’s middags om vier uur.