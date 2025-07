Raadslid geschrokken door explosie bij haar thuis: ‘Ik zit met veel vragen’

Gon Boers, raadslid van de Hilvarenbeekse partij HOI Werkt, heeft slecht geslapen door een aanslag op haar huis. Ze moest eerder terugkomen van vakantie, omdat iemand toen ze weg was een explosief door de brievenbus heeft gegooid. Dat gebeurde woensdagnacht. "Ik denk niet dat het met mijn politiek te maken heeft, maar toch zit ik met veel vragen."

Boers zat donderdagochtend nog met haar man aan het ontbijt in Noord-Italië, toen ze door de buren werden ingelicht over wat er was gebeurd. Die hadden ‘s nachts een klap gehoord bij de voordeur, maar konden aan de voorkant niet zo veel zien. "Pas toen ze binnenkwamen, zagen ze de schade."

Via de brievenbus heeft de explosie de deur van de meterkast eruit geblazen. Het halletje ligt vol met scherven glas en stukken steen. "Maar we hebben nog geluk gehad", wijst de man van het raadslid naar het gaskastje in de meterkast. "Als ze die hadden geraakt, dan stond ons huis er niet meer. En dat van de buren ook niet."