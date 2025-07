Muziek en zang bij bijzetting doodgeschoten Joeweela: 'Heel mooi'

De 39-jarige Joeweela uit Eindhoven, die op 15 juli werd doodgeschoten door haar ex-man in Gouda, is vrijdagmiddag bijgezet in het familiegraf in Helmond. In de ochtend liepen tientallen mensen mee in een rouwstoet in het Limburgse Amstenrade, waar zij opgroeide op een woonwagenkamp. Daarna is Joeweela naar Helmond gebracht en bijgezet in een familiegraf.

Tientallen familieleden kwamen vrijdagmiddag naar de begraafplaats in Helmond om Joeweela bij te zetten in een familiegraf. "Het is mooi dat we met zoveel mensen afscheid kunnen nemen van haar. Het nieuws was heel triest. Het had nooit mogen gebeuren", vertelt Theo, een oom van Joeweela.

"Ik ben hier om de familie te steunen. Wat er is gebeurd, heeft ons allemaal heel erg geraakt. Het gemis is heel groot. Het is niet niks", zegt Maria Jansen.

Volgens familielid Paulus Schäfer zijn er familieleden uit tien verschillende landen naar de begrafenis toe gekomen. "We hebben een heel grote familie. Hier aanwezig zijn en een laatste eer bewijzen, is het enige wat wij voor haar kunnen doen."