Echte Flodderauto opgeknapt voor nieuwe Flodder: 'Helemaal Flodderachtig'

De iconische roze Chevrolet Caprice Classic-cabrio met groen interieur én gebruikssporen is terug van weggeweest. Vrijdag werd de échte, originele en inmiddels opgeknapte Flodderauto onthuld, bekend uit de populaire film- en tv-serie Flodder. De auto waarin Johnnie Flodder (gespeeld door Coen van Vrijberghe de Coningh) op de motorkap een hartstilstand kreeg tijdens opnames en later overleed, krijgt een prominente rol in de nieuwe Flodder-serie die vanaf september wordt opgenomen.

De bolide is de afgelopen tijd grondig onder handen genomen door auto-ondernemer Rick van Stippent. “Overal was slijtage en roest in gekomen. Als je dat had laten staan, was het alleen maar erger geworden en dan had je over een paar jaar niks meer gehad”, vertelt eigenaar Rob Vrek. Toch is de auto bewust niet volledig opgeknapt.

Rick heeft de auto niet als nieuw gerestaureerd. “Ik heb hem niet fabrieksnieuw, maar Floddernieuw gemaakt”, zegt hij lachend. “Heel de bekleding was natuurlijk kapot. Die heb ik schoongemaakt en de lampjes vernieuwd. Ik heb hem toch strak gemaakt, maar niet helemaal.” Want de bedoeling was dat de auto er nog steeds uitziet zoals in de films.

'Helemaal Flodderachtig'

Zo is de cabriokap nog steeds kapot, net als in de serie. Ook de scheurtjes, gaatjes bij de kentekenplaat en deuken zijn behouden gebleven. Alleen de toeter werkt nog niet. “We wilden de filmhistorie beschermen”, legt Rick uit. “Dit is dé Flodderauto. Als je 'm start, als-ie rijdt, als-ie manoeuvreert: het ís die auto. En dat is van onschatbare waarde.” Rob: "Alles is speciaal voor de film. Helemaal Flodderachtig."

Eigenaar Rob is blij met zijn bijzondere auto. “Hij heeft zoveel impact gehad. Toen ik de eerste film zag, vond ik het er zo stoer uitzien. En die familie, geweldig hè?” Zijn wens om ooit de auto te bezitten, is uitgekomen. “Het zit als een bankstel: heerlijk”, zegt hij terwijl hij achter het stuur zit. “Alleen mist het rode jasje nog.”

Rolletje

De auto wordt gebruikt in de nieuwe Flodder spin-off, waarvan de opnames in september van start gaan in Sittard. Flodder speelt zich af in de fictieve wijk Zonnedael, die in werkelijkheid is gelegen in de villawijk Kollenberg in Sittard. De nieuwe komedie die veertig jaar na de eerste film opgenomen wordt, draait om Kees Flodder, de rol van Tatjana Šimic. De serie was populair in de jaren 80 en 90.

Rob en Rick krijgen beiden ook een rolletje in de nieuwe Flodder. “Dat was de deal. Wij worden de cast”, zeggen ze enthousiast. Toch is Rob duidelijk over één ding: eventuele schade aan de auto tijdens de opnames is voor rekening van de filmploeg. “Dat ga ik niet nog een keer betalen, dat moet de productie dan wel zelf betalen.”