Bedreiging leidt tot grote politieactie en arrestatie langs provinciale weg

Bij een grote politieactie in Kaatsheuvel is vrijdagmiddag een man aangehouden. Hij zou eerder op de dag iemand hebben bedreigd in de regio Utrecht en ook hebben gezegd dat hij een vuurwapen had of zou gebruiken. Dat was voor de politie aanleiding om de verdachte met veel machtsvertoon bij een tankstation langs de Midden-Brabantweg (N261) uit zijn auto te halen.

Waar precies in de regio Utrecht de verdachte iemand bedreigde, is niet bekend. Hij ging er daarna vandoor met twee andere mannen in een grijze Renault Captur. Het kenteken was bekend bij de politie waardoor zij het in hun zogeheten ANPR-systeem konden invoeren. Zoektocht auto

Voor dit systeem hangen overal camera's boven belangrijke wegen. Deze camera's herkennen gezochte kentekens en geven vervolgens een seintje aan de politie waar een auto zich bevindt. In dit geval kwam die ANPR-melding uit Kaatsheuvel volgens een politiewoordvoerder van de eenheid Midden-Nederland.

Foto: Persbureau Heitink

De politie schaalde daarna flink op om de mogelijk vuurwapengevaarlijke verdachte aan te kunnen houden. Volgens een 112-correspondent stonden op alle grote wegen rond Tilburg en Waalwijk politieauto's te posten, op zoek naar de bewuste grijze Renault. Veel machtsvertoon

Het drietal, onder wie de verdachte, werd uiteindelijk gevonden bij het Shell tankstation langs de N261 in de richting van Tilburg, even voorbij de afrit naar de Efteling. Maar liefst twaalf politieauto's werden ingezet om het drietal uit de auto te krijgen. Er werd een zogenoemde Benaderingstechniek Gevaarlijke Verdachten (BTGV) gebruikt, omdat het niet duidelijk was of de man ook echt een vuurwapen bij zich had. Vuurwapen

De politie heeft uiteindelijk geen vuurwapen gevonden, maar de man die de bedreigingen had geuit is wel aangehouden. De twee andere inzittenden waren even geboeid, maar mochten daarna weer gaan.

